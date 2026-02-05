Il Milan di Allegri vince facilmente a Bologna. Ravezzani dice che i rossoneri potevano segnare anche sei gol, dimostrando il buon lavoro del tecnico. La partita si è conclusa con un risultato che conferma la buona forma della squadra.

All'indomani della grande vittoria del Milan ai danni del Bologna di Vincenzo Italiano, il direttore di 'TeleLombardia' Fabio Ravezzani ha commentato il successo dei rossoneri, sottolineando il grande merito di Massimiliano Allegri. Ecco, di seguito, le sue parole durante 'Maracanà', in onda su TMW Radio. Un pensiero sulla vittoria del Milan a Bologna? "Italiano fa un calcio molto aggressivo ed è la vittima sacrificale per uno come Allegri. Era facilmente prevedibile che finisse così. Due le variabili che hanno inciso: c'è una crisi di rigetto al Bologna, poi che il Milan era ridotto veramente male, ha dovuto inventarsi un attacco con Nkunku e Loftus-Cheek. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Bologna-Milan, Ravezzani: “Rossoneri potevano fare anche sei gol. Dimostrazione del grande lavoro di Allegri”

