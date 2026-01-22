Baiano | Allegri? Al Milan sta facendo un grande lavoro Gli interessa solo il risultato e ha ragione

Francesco Baiano ha commentato il lavoro di Massimiliano Allegri al Milan, sottolineando l’importanza del focus sui risultati. Ospite a 'Maracanà' su 'TMW Radio', l’ex calciatore ha espresso la sua opinione sulla gestione dell’allenatore e sulla corsa allo Scudetto, evidenziando l’approccio pragmatico e centrato sull’obiettivo del tecnico rossonero.

Durante l'ultima puntata di 'Maracanà', programma radiofonico in onda su 'TMW Radio' a parlare dei temi che ci lascia la 21^ giornata di Serie A è stato l'ex calciatore Francesco Baiano. Tra i temi, non poteva mancare un pensiero sul Milan di Massimiliano Allegri e sulla lotta Scudetto. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. "Un grande lavoro. Ci sono antipatie e simpatie.come si fa a criticare uno che quando prende le squadre, le porta sempre a lottare? Poi vince solo una. Allegri anche quando vince non va bene, ma cosa deve fare? Le sue squadre, si sa, non fanno calcio spettacolo.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

