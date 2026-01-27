Luka Don?i? show | 46 punti e Lakers travolgenti contro Chicago
In questa partita, Luka Doncic ha dimostrato tutta la sua abilità, contribuendo in maniera decisiva alla vittoria dei Los Angeles Lakers contro i Chicago Bulls. La sua prestazione di 46 punti ha confermato il suo ruolo di elemento chiave nella squadra, offrendo un esempio di talento e determinazione nel basket professionistico.
Luka Don?i? ha firmato una prestazione da assoluto protagonista trascinando i Los Angeles Lakers al successo per 129-118 sui Chicago Bulls. Per la stella slovena una serata da incorniciare: 46 punti, 11 assist e 7 rimbalzi in 38 minuti, numeri che raccontano solo in parte il dominio esercitato sul parquet. Don?i? ha colpito con continuità e lucidità, chiudendo con 15 canestri su 25 tentativi dal campo e mostrando una precisione micidiale dall’arco, dove ha realizzato 8 triple su 14, massimo stagionale. Solido anche dalla lunetta (812), ha dato la sensazione di avere sempre il controllo del ritmo offensivo dei Lakers. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
