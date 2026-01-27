In questa partita, Luka Doncic ha dimostrato tutta la sua abilità, contribuendo in maniera decisiva alla vittoria dei Los Angeles Lakers contro i Chicago Bulls. La sua prestazione di 46 punti ha confermato il suo ruolo di elemento chiave nella squadra, offrendo un esempio di talento e determinazione nel basket professionistico.

Luka Don?i? ha firmato una prestazione da assoluto protagonista trascinando i Los Angeles Lakers al successo per 129-118 sui Chicago Bulls. Per la stella slovena una serata da incorniciare: 46 punti, 11 assist e 7 rimbalzi in 38 minuti, numeri che raccontano solo in parte il dominio esercitato sul parquet. Don?i? ha colpito con continuità e lucidità, chiudendo con 15 canestri su 25 tentativi dal campo e mostrando una precisione micidiale dall’arco, dove ha realizzato 8 triple su 14, massimo stagionale. Solido anche dalla lunetta (812), ha dato la sensazione di avere sempre il controllo del ritmo offensivo dei Lakers. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Luka Don?i? show: 46 punti e Lakers travolgenti contro Chicago

Approfondimenti su Luka Doncic

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Luka Doncic

Argomenti discussi: Luka Don?i? show: 46 punti e Lakers travolgenti contro Chicago.

Ieri notte, a quasi un anno dalla trade più folle nella storia della NBA, Luka Doncic è tornato di nuovo a Dallas e: - per non sbagliare ha chiuso con 33 punti, 8 rimbalzi, 11 assist, 1 recupero e una stoppata con +18 con lui in campo - all’intervallo stava sbaglian - facebook.com facebook