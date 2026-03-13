Durante un controllo stradale, un uomo di 37 anni di Ceccano è stato fermato e trovato con 90 grammi di cocaina nascosti nel muro della sua abitazione. La polizia ha arrestato il soggetto, che è già noto alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio. L’arresto è avvenuto senza incidenti e il materiale sequestrato è stato sottoposto a verifiche.

Un controllo di routine sulla strada ha portato all’arresto di un trentasettenne di Ceccano, già noto alle autorità, per detenzione ai fini di spaccio. L’uomo è stato sorpreso mentre lanciava sguardi nervosi verso il lavandino del bagno nella sua residenza formale a Patrica, dove era nascosto un quantitativo di quasi 90 grammi di cocaina. L’operazione, condotta dai Carabinieri delle stazioni di Ceccano e Supino con il supporto della Sezione Operativa del N.O.R. di Frosinone, si è conclusa con il sequestro della droga e il trasferimento dell’indagato presso la Casa Circondariale di Frosinone. Il caso evidenzia come le dinamiche criminali si intreccino con le specificità territoriali del Lazio interno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sguardo nervoso: arrestato con 90g di cocaina nel muro

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