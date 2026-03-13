Sgomberati 145 box delle case popolari di Bergamo | trovati occupanti abusivi rifiuti e auto abbandonate

Polizia e carabinieri hanno effettuato lo sgombero di 145 box delle case popolari di via Rovelli a Bergamo. Durante l’operazione sono stati individuati occupanti abusivi, oltre a ritrovare materassi, rifiuti e auto abbandonate all’interno dei box. L’intervento è stato condotto nelle prime ore del mattino e ha riguardato tutta la struttura.

Polizia e carabinieri hanno sgomberato i 145 box delle case Aler di via Rovelli a Bergamo: trovati occupanti abusivi, materassi, rifiuti e auto abbandonate. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Abusivi nelle case Aler di Abbiategrasso: sgomberati e denunciati i tre occupantiAbbiategrasso (Milano), 4 febbraio 2026 – Avevano occupato abusivamente un appartamento nel contesto delle case popolari di via Fusè: gli agenti di... Aler Bergamo, controlli nei box di via Rovelli: allontanati occupanti abusiviIntervento nella mattinata di giovedì 12 marzo nei box di via Rovelli 36, nel quartiere Boccaleone, dove Aler Bergamo-Lecco-Sondrio ha effettuato un... Contenuti e approfondimenti su Sgomberati 145 box delle case popolari... Bergamo, sgomberati i garage delle case popolari in via Rovelli: trovati giacigli, rifiuti e una persona che ci dormivaL'intervento organizzato dall'Aler con polizia e carabinieri. Ora sarà razionalizzato l'utilizzo dei box per un maggiore controllo ... bergamo.corriere.it BERGAMO, SGOMBERATI OCCUPANTI ABUSIVI CHE VIVEVANO NEI GARAGE DELLE CASE POPOLARI DI VIA ROVELLI(mi-lorenteggio.com) Bergamo, 13 marzo 2026 — Proseguono sui territori le azioni per il contrasto alle occupazioni abusive e il rispristino della legalità nelle case popolari. A Bergamo, nei box di vi ... mi-lorenteggio.com