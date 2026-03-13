Aler Bergamo controlli nei box di via Rovelli | allontanati occupanti abusivi

Nella mattinata di giovedì 12 marzo, i vigili urbani di Bergamo sono intervenuti nei box di via Rovelli 36, nel quartiere Boccaleone, per verificare occupazioni abusive. Durante l’operazione, alcuni occupanti sono stati allontanati e i locali sono stati sottoposti a controlli. L’intervento si è svolto senza incidenti e senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti.

Intervento nella mattinata di giovedì 12 marzo nei box di via Rovelli 36, nel quartiere Boccaleone, dove Aler Bergamo-Lecco-Sondrio ha effettuato un sopralluogo congiunto con la Polizia di Stato, la Digos e i Carabinieri per verificare la situazione dell'area e contrastare episodi di occupazione abusiva e utilizzi impropri degli spazi. L'operazione ha riguardato il controllo dell'intero complesso. Sono stati verificati uno per uno i 145 box presenti, aprendo quelli sfitti per accertare eventuali utilizzi non autorizzati o la presenza di persone all'interno. Durante le verifiche è stata trovata una persona che dormiva in uno dei box, successivamente accompagnata in Questura per l'identificazione.