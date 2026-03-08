Lavori sono in corso alla Piantata, ma resta irrisolto il problema delle infiltrazioni. Un rappresentante ha chiesto chiarimenti sulla situazione, sottolineando che, pur apprezzando gli interventi, il problema non sembra ancora risolto. La questione delle infiltrazioni continua a essere al centro delle discussioni senza che siano state fornite risposte definitive. La richiesta di intervento rimane quindi aperta.

"Bene i lavori alla Piantata, ma che fine ha fatto il problema delle infiltrazioni?" a chiederlo è la minoranza, che sul tema, visto l’inizio dei lavori in via Battista Sforza, ha presentato anche un’interrogazione al consiglio comunale, con lo scopo di fare il punto su un problema che insiste nello stesso luogo ma è molto più annoso di quello che si andrà a risolvere ora. "Visto che sta partendo il cantiere che sistemerà lo smottamento in via Sforza alla Piantata, inserito nei ripristini finanziati coi fondi alluvione 2023, e visto che verranno spesi 600mila euro – spiega Oriano Giovanelli a nome dell’intera opposizione – vorremmo capire se si porrà finalmente mano a una questione contigua che risale invece al lontano 1990, quando il quartiere era da poco finito di costruire. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lavori alla Piantata e infiltrazioni. Giovanelli: "Si risolva il problema"

