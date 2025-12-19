Lavori per il drenaggio urbano Stop al parcheggio nella scuola

Durante il periodo natalizio, in coincidenza con la sospensione delle lezioni scolastiche, si svolgeranno interventi di grande rilevanza presso la scuola La Ponticella. Questi lavori, fondamentali per il potenziamento delle reti ecologiche e del drenaggio urbano, comportano alcune modifiche temporanee alla viabilità e ai servizi, tra cui la sospensione del parcheggio. È importante prestare attenzione alle indicazioni e ai percorsi alternativi durante questa fase.

Lavori alla Ponticella: nel periodo natalizio, con la sospensione delle lezioni scolastiche, verranno eseguiti i lavori più complessi nell'ambito del potenziamento delle rete ecologiche e drenaggio urbano. Da sabato domani a lunedì 6 gennaio entrerà in vigore un divieto di sosta nel parcheggio a servizio delle scuole Don Milani. La chiusura temporanea si rende necessaria per consentire l'avvio del cantiere per la messa in sicurezza e riqualificazione dell'area, un intervento strutturale che interesserà il parcheggio e gli spazi di accesso al plesso scolastico, con l'obiettivo di migliorare la qualità ambientale e la fruibilità degli spazi pubblici.

Dopo un lungo lavoro amministrativo e tecnico, si avviano i lavori di messa in sicurezza di via Archimede, con una durata prevista di 85 giorni. Questo intervento prevede opere di consolidamento del terreno, drenaggio delle acque e ripristino della viabilità, co - facebook.com facebook

