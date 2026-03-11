Diffonde una fake news sul rapimento di un bambino e scatena il panico | si dimette l’assessora di Garda

L’assessora al Sociale e all’Istruzione del Comune di Garda si è dimessa dopo aver condiviso una fake news riguardante un presunto tentativo di rapimento di un bambino di 11 anni a Bardolino, sul lago di Garda. La diffusione dell’informazione ha generato panico tra i residenti e ha attirato l’attenzione sulle conseguenze di notizie non verificate. La decisione di lasciare l’incarico è stata presa nelle ore successive alla vicenda.

Si è dimessa l’assessora al Sociale e all’Istruzione del Comune di Garda, Roberta Cecere, dopo aver contribuito a diffondere una fake news su un presunto tentativo di rapimento di un bambino di 11 anni avvenuto a Bardolino, sul lago di Garda (Verona). La notizia, diffusa tramite un messaggio vocale WhatsApp poi diventato virale, parlava di un rapimento legato addirittura al traffico di organi e alla pedofilia, ma si è rivelata completamente infondata. Come riportato dal Corriere della Sera, l’assessora è stata accusata di aver provocato un ingiustificato allarme pubblico. Lunedì mattina ha quindi protocollato la lettera di dimissioni, scusandosi con la comunità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

