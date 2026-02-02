Ponte sul Marano la sindaca Angelini | Ora basta fake news entro inizio estate sarà transitabile

La sindaca Angelini rompe il silenzio e mette fine alle polemiche sul ponte sul Marano. In una nota ufficiale, afferma che entro l’inizio dell’estate il ponte sarà transitabile e invita a smettere con le fake news del centrodestra. La politica locale si scontra di nuovo su un tema che tiene in apprensione cittadini e operatori turistici.

La sindaca Daniela Angelini: "Dall'opposizione solo fake news, atti di puro terrorismo nei confronti dei nostri operatori" "Siamo di fronte all'ennesima fake news del centrodestra che, esattamente come accaduto con il procurato allarme sulla Bandiera Blu, che Riccione secondo loro non avrebbe più ottenuto, continua a diffondere falsità a danno degli operatori turistici e di tutti i riccionesi". Con queste parole la sindaca di Riccione, Daniela Angelini, interviene per smentire le notizie diffuse nel fine settimana dal segretario della lista Prima Riccione, Fabrizio Pullè, e rilanciate dalla consigliera comunale Renata Tosi, riguardanti una presunta chiusura del ponte sul Rio Marano per tutta la stagione estiva.

