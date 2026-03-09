Due progetti di Servizio Civile Universali attivati dall' Uildm

L'Uildm, sezione di Caserta-Marcianise, ha avviato due nuovi progetti di Servizio Civile Universale, destinati a coinvolgere i giovani nel servizio volontario. L’organizzazione si prepara ad accogliere i partecipanti che prenderanno parte alle attività previste, offrendo loro l’opportunità di contribuire a iniziative di sostegno sociale e assistenza. La scelta dei progetti rappresenta un passo importante per l’impegno sul territorio.

L’Uildm (Unione Italiana Lotta alla Distrofia) sezione di Caserta-Marcianise è pronta ad accogliere i giovani del Servizio Civile Nazionale. Il nuovo bando in pubblicazione da ieri (8 marzo) offre ai giovani di età compresa tra 18 e 28 anni di partecipare al progetto che prevede il servizio in comunità per 25 ore settimanali della durata di 12 mesi con un compenso mensile quest'anno aumentato a 519 euro. Così il vicepresidente Michele Generico: "Alla Uildm Caserta-Marcianise, di cui è presidente Pasquale Campanile, per il nuovo reclutamento sono stati approvati 2 progetti per un totale di 18 operatori: 14 per ‘Un anno da Leoni’ e 4 per ‘Nessuno resta indietro’. 🔗 Leggi su Casertanews.it

