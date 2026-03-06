Fondazione Parma Welcome | al via selezione per Direttore Direttrice

La Fondazione Parma Welcome ha avviato una selezione per assumere ununa DirettoreDirettrice a tempo pieno e determinato. La figura scelta avrà il compito di gestire lo sviluppo e il posizionamento turistico della città nei prossimi anni. L’annuncio è stato pubblicato di recente e si rivolge a candidati interessati a ricoprire un ruolo strategico all’interno della fondazione.

La selezione è rivolta a profili di elevata qualificazione, in possesso di laurea magistrale o titolo equipollente secondo la normativa vigente, che abbiano maturato un'esperienza pluriennale nel settore turistico, con particolare riferimento alle attività di promozione e sviluppo di destinazioni a livello nazionale e internazionale. È richiesta una solida competenza nel marketing strategico e nel brand management territoriale, unitamente alla capacità di impostare e gestire piani economico-finanziari complessi, presidiare processi di budgeting e fundraising e utilizzare strumenti di data analytics e business intelligence per l'analisi dei flussi turistici e l'orientamento delle decisioni strategiche.