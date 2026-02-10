LIVE Serie B Sampdoria-Palermo 0-0 Alle 20 altre 5 partite c' è Venezia-Modena
La partita tra Sampdoria e Palermo finisce a reti bialline, 0-0. La sfida si gioca a Marassi, con le due squadre che si affrontano in anticipo di due ore rispetto alla gara della capolista. Alle 20, in programma altre cinque partite, tra cui Venezia contro Modena. La partita di oggi non regala gol, ma resta aperta fino all’ultimo, con molte occasioni e tensione in campo.
Calcio da fermo battuto da Palumbo, Viti di testa allontana. Cicconi salta in dribbling Pierozzi e ottiene una punizione. Possesso gestito dal Palermo, la Sampdoria si compatta nella propria metà campo. Cicconi resta a terra dolorante dopo un contrasto con Palumbo, nulla di serio. Pohjanpalo lotta sulla trequarti, ma commette fallo su Begic. Malinteso tra Viti e Martinelli, Palumbo si intromette ma poi non trova spazio. Cross di Pierozzi deviato, il primo corner del match è per il Palermo. Pressione alta della Sampdoria, Magnani costretto a un rilancio frettoloso. Brunori in gol, ma l'attaccante della Sampdoria scatta in posizione di fuorigioco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Domani sera alle 19 allo stadio Luigi Ferraris si gioca Sampdoria-Palermo, partita valida per la 24esima giornata di Serie B.
