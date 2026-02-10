LIVE Serie B Sampdoria-Palermo 0-0 Alle 20 altre 5 partite c' è Venezia-Modena

La partita tra Sampdoria e Palermo finisce a reti bialline, 0-0. La sfida si gioca a Marassi, con le due squadre che si affrontano in anticipo di due ore rispetto alla gara della capolista. Alle 20, in programma altre cinque partite, tra cui Venezia contro Modena. La partita di oggi non regala gol, ma resta aperta fino all’ultimo, con molte occasioni e tensione in campo.

Calcio da fermo battuto da Palumbo, Viti di testa allontana. Cicconi salta in dribbling Pierozzi e ottiene una punizione. Possesso gestito dal Palermo, la Sampdoria si compatta nella propria metà campo. Cicconi resta a terra dolorante dopo un contrasto con Palumbo, nulla di serio. Pohjanpalo lotta sulla trequarti, ma commette fallo su Begic. Malinteso tra Viti e Martinelli, Palumbo si intromette ma poi non trova spazio. Cross di Pierozzi deviato, il primo corner del match è per il Palermo. Pressione alta della Sampdoria, Magnani costretto a un rilancio frettoloso. Brunori in gol, ma l'attaccante della Sampdoria scatta in posizione di fuorigioco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Domani sera alle 19 allo stadio Luigi Ferraris si gioca Sampdoria-Palermo, partita valida per la 24esima giornata di Serie B.

Sampdoria Palermo 0-0 LIVE: tentativi murati di Augello e BegicSampdoria Palermo: i blucerchiati di Angelo Gregucci scendono in campo per la 24a giornata del campionato di Serie B 2025-2026. Segui il match con noi! La Sampdoria e il Palermo si sfidano oggi a part ... sampnews24.com

Sampdoria-Palermo: Palumbo e Johnsen titolari tra i rosanero – LIVESampdoria-Palermo, match valido per la 24ª giornata del campionato di Serie B 2025-2026, è in programma alle ore 19:00 allo stadio Luigi Ferraris. Ore 18:20 – Squadre in campo per il riscaldamento ... livesicilia.it

Alle 19:00 il Palermo scende in campo contro la Sampdoria Questi gli undici scelti da Inzaghi per l’inizio della gara Segui la diretta testuale della partita sul nostro sito, link nel primo commento - facebook.com facebook

#Sampdoria- #Palermo, le formazioni ufficiali x.com