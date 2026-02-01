Serie B cade con onore la Carrarese a Venezia Senza reti l’Empoli con il Modena

Questa sera Venezia batte 2-1 la Carrarese in casa. La squadra di Stankovic sblocca il risultato nel primo tempo e poi mantiene il vantaggio fino alla fine, anche se i toscani cercano il pareggio. La Carrarese si presenta con onore, ma non riesce a evitare la sconfitta.

Venezia – Carrarese 2-1 VENEZIA: Stankovic; Schingtienne, Svoboda, Franjic (91? Haps), Hainaut; Kike Perez, Busio, Doumbia (91? Korac), Sagrado (59? Compagnon), Yeboah (91? Duncan), Adorante (79? Casas). A disposizione: Grandi, Farji, Venturi, Lella, Dagasso, Bohinen, Pietrelli. Allenatore: Stroppa CARRARESE: Bleve; Calabrese (86? Sekulov), Oliana, Illanes; Zanon, Zuelli (86? Finotto), Schiavi, Hasa (76? Distefano), Belloni (76? Imperiale); Rubino (62? Melegoni), Abiuso. A disposizione: Garofani, Fiorillo, Troise, Lordkip Anidze, Ruggeri, Parlanti, Torregrossa. Allenatore: Calabro ARBITRO: Ferrieri Caputi di Livorno (Palermo e Niedda) RETI: 25’ Busio, 54’ Hasa, 82? Schingtienne NOTE: Ammoniti Rubino, Yeboah, Illanes, Calabrese, Oliana, Duncan VENEZIA – Cade con onore a Venezia la Carrarese di Calabro. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Empoli-Modena finisce senza reti. Poche occasioni e tanta noia, ma gli azzurri interrompono la serie negativa

Il match tra Empoli e Modena si è concluso senza reti, lasciando i tifosi delusi.

