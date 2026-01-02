Serie A2 l’esterno di Reggio Emilia non vuole scendere di categoria L’Aquila resta vigile sul mercato Fortitudo si raffredda la pista che porta a Smith

La Serie A2 vede Reggio Emilia determinata a mantenere la categoria, mentre l’Aquila continua a monitorare il mercato per rinforzi. La Fortitudo, invece, ridimensiona la possibilità di ingaggiare Smith, concentrandosi su obiettivi concreti per questa stagione. L’attività del club è rivolta sia al presente che al breve termine, con un occhio attento alle opportunità di rafforzamento e alle sfide imminenti nel campionato.

