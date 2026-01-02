Serie A2 l’esterno di Reggio Emilia non vuole scendere di categoria L’Aquila resta vigile sul mercato Fortitudo si raffredda la pista che porta a Smith
La Serie A2 vede Reggio Emilia determinata a mantenere la categoria, mentre l’Aquila continua a monitorare il mercato per rinforzi. La Fortitudo, invece, ridimensiona la possibilità di ingaggiare Smith, concentrandosi su obiettivi concreti per questa stagione. L’attività del club è rivolta sia al presente che al breve termine, con un occhio attento alle opportunità di rafforzamento e alle sfide imminenti nel campionato.
Si lavora per il presente e per l’immediato futuro. La Fortitudo inizia l’anno impegnata subito su più fronti. Mentre la squadra continua ad allenarsi, in attesa di scendere in campo domenica al PalaDozza con Roseto, dall’altro la società guarda con attenzione al mercato e in particolare al possibile approdo di Jamar Smith, guardia in forza a Reggio Emilia. La realtà, però, si scontro con gli ultimi spifferi: Smith non sarebbe poi così convinto di scendere in A2. E giustamente la Fortitudo, che non si considera una scelta di ripiego, avrebbe raffreddato, e non di poco, l’interessamento. Resta la tegola dello stop di Lee Moore, che pone la società del presidente Stefano Tedeschi di fronte alla scelta se attendere il recupero dell’esterno americano oppure se tornare subito sul mercato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Serie A2, la società costretta a tornare sul mercato aspetta una risposta da Smith, sotto contratto, ma poco utilizzato da Reggio Emilia. Fortitudo, Moore resterà fermo altri 2-3 mesi
