Serie A2 | più gettonate le stagioni di Schull e Gilmore Caja spera di recuperare Moore E oggi Sani e Pellacani ricordano Willy Boselli La Fortitudo in Sala Borsa per un tuffo nella storia

Nella Serie A2, le stagioni di Schull e Gilmore sono tra le più apprezzate dai tifosi. Coach Caja spera di poter contare presto sul recupero di Moore. Oggi, Sani e Pellacani hanno ricordato Willy Boselli, mentre la Fortitudo ha visitato la mostra

La Fortitudo fa un tuffo nel passato. Ieri pomeriggio squadra e staff tecnico con in testa coach Attilio Caja hanno visitato la mostra " Una storia con la Effe maiuscola " in Sala Borsa fino al 30 dicembre. Per tanti giocatori alla loro prima stagione con la canotta della Fortitudo è stata l’occasione per conoscere il passato della Effe, dai tempi mitici del Barone Schull a quelli dell’era Seràgnoli, per arrivare agli ultimi anni. Mentre Moore e Harris sono stati attratti dalle foto di Artis Gilmore, giocatore che è stato un anno in biancoblù e che ha fatto la storia negli States. Mentre per capitan Matteo Fantinelli è stato un tuffo al cuore nel rivedere e nel rivedersi vecchie canotte e vecchi compagni di squadra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

