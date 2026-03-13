La 29ª giornata di Serie A prende il via con Torino-Parma, mentre le partite più attese sono Inter-Atalanta e Como-Roma. Vengono confermate le probabili formazioni e gli orari ufficiali, con le gare che si svolgeranno in vari stadi italiani. Le squadre si preparano a scendere in campo, con i tifosi pronti a seguire gli incontri in diretta o in streaming.

Milano, 13 marzo 2026 - Sarà Torino-Parma a inaugurare la 29° giornata di Serie A, che avrà in Inter-Atalanta e Como-Roma i match più interessanti. La Beneamata vuole riprendere la propria corsa in chiave Scudetto, mentre la sfida fra i lariani e i capitolini rappresenta uno snodo fondamentale in ottica Champions. A guardare con grande attenzione queste due partite saranno il Milan, che per continuare a sognare la rimonta ai danni dei cugini deve vincere in casa della Lazio, e la Juventus, attuale sesta forza della classifica, ma pronta ad approfittare del risultato che uscirà fuori dal duello del Sinigaglia. I piemontesi saranno di scena a Udine. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie A, 29° giornata: probabili formazioni, orari e dove vedere le gare

