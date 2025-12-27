Serie A 16° giornata | probabili formazioni orari e dove vedere le gare

Milano, 27 dicembre 2025 - La Serie A si appresta a vivere la sedicesima giornata, ossia l'ultimo turno del 2025. Turno che verrà inaugurato dalla delicatissima sfida salvezza fra Parma e Fiorentina. Si continua poi con Torino-Cagliari, Lecce-Como, Udinese-Lazio, fino ad arrivare al duello fra Pisa e Juventus, che animerà questo sabato sera. Il match più atteso è quello fra Atalanta e Inter. Il Napoli, fresco di vittoria della Supercoppa Italiana, va a Cremona, mentre il Milan ospita l' Hellas Verona. Impegno casalingo pure per la Roma, che lunedì si scontrerà con il Genoa. A completare il quadro ecco il derby emiliano fra Bologna e Sassuolo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

