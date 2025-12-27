Serie A 16° giornata | probabili formazioni orari e dove vedere le gare
Milano, 27 dicembre 2025 - La Serie A si appresta a vivere la sedicesima giornata, ossia l'ultimo turno del 2025. Turno che verrà inaugurato dalla delicatissima sfida salvezza fra Parma e Fiorentina. Si continua poi con Torino-Cagliari, Lecce-Como, Udinese-Lazio, fino ad arrivare al duello fra Pisa e Juventus, che animerà questo sabato sera. Il match più atteso è quello fra Atalanta e Inter. Il Napoli, fresco di vittoria della Supercoppa Italiana, va a Cremona, mentre il Milan ospita l' Hellas Verona. Impegno casalingo pure per la Roma, che lunedì si scontrerà con il Genoa. A completare il quadro ecco il derby emiliano fra Bologna e Sassuolo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Serie A, 14esima giornata: probabili formazioni, orari e dove vedere le gare
Leggi anche: Serie A, 15° giornata: probabili formazioni, orari e dove vedere le gare
Serie A 16° giornata | probabili formazioni orari e dove vedere le partite; Serie A 16° turno Lazio-Cremonese 0-0; SERIE A 2025 2026 | LE PARTITE DELLA 16° GIORNATA CANALI ORARI E TELECRONACA.
Serie A, 16° giornata: probabili formazioni, orari e dove vedere le gare - Ultimo turno del 2025 in Serie A: l'Inter va a Bergamo, il Napoli a Cremona, mentre il Milan ospita il Verona. sport.quotidiano.net
Probabili formazioni 17^ giornata Serie A + KIT fantacalcio + ULTIMISSIME dai CAMPI - Archiviato il 16° turno di Serie A, occhio alla prossima 17^ giornata di campionato, la quale ... fantamaster.it
Torino-Cagliari, le probabili formazioni della partita di Serie A - Nel match in programma sabato alle 15, Pisacane con tante assenze e problemi soprattutto in difesa per l'influenza di Mina e Rodriguez: Luperto dal 1'. sport.sky.it
Probabili formazioni Serie A della 17^ giornata: ultime news dai campi #SkySport #SkySerieA x.com
Serie C/C, Foggia: statistiche e medie voto dopo la 19a Giornata - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.