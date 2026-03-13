La procura di Milano ha convalidato oggi due sequestri urgenti di circa 27 milioni di euro nei confronti di Ceva Logistics, nell’ambito di un’inchiesta sui cosiddetti “serbatoi di manodopera”. La richiesta di bloccare la pubblicità dell’azienda è stata avanzata dai magistrati, mentre l’indagine continua a seguire i passaggi legali relativi alla frode fiscale. La vicenda riguarda il sequestro di risorse finanziarie legate alla società.

Milano, 13 marzo 2026 – L’inchiesta milanese sui cosiddetti “serbatoi di manodopera” prosegue: sono stati convalidati oggi gli ultimi due sequestri per frode fiscale disposti d'urgenza dalla Procura di Milano, il 3 marzo. Si tratta di sequestri preventivi per oltre 27,3 milioni di euro nei confronti di Ceva Logistics Italia srl e Ceva Ground Logistics Italy spa, società con sede ad Assago e che fanno parte del gruppo aziendale leader nel settore della logistica. Serbatoi di manodopera, la Finanza sequestra 27,3 milioni alla Ceva Logistics di Assago Lo ha deciso il gip di Milano Luca Milani, a seguito delle indagini dei pm Paolo Storari e Daniela Bartolucci e del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Serbatoi di manodopera, convalidato il maxi sequestro da 27 milioni per Ceva Logistics. I pm chiedono lo stop alla pubblicità

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