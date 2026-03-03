Serbatoi di manodopera la Finanza sequestra 27,3 milioni alla Ceva Logistics di Assago

Le autorità finanziarie hanno sequestrato 27,3 milioni di euro a Ceva Logistics di Assago nell'ambito di un'indagine su frodi fiscali legate ai cosiddetti

Milano, 3 marzo 2026 – Altri sequestri per frode fiscale nelle indagini milanesi sui cosiddetti “serbatoi di manodopera”. Ovvero società “fantasma” utilizzate per reperire forza lavoro a basso costo, specialmente nel settore della logistica e dei servizi. Finanza (foto di repertorio) Il Nucleo di Polizia economico finanziaria della Gdf di Milano sta eseguendo, infatti, due decreti di sequestro preventivo per oltre 27,3 milioni di euro nei confronti della Ceva Logistics Italia srl e della Ceva Ground Logistics Italy spa, società con sede ad Assago (Milano) e che fanno parte del gruppo aziendale leader nel settore della logistica. Caporalato, smantellato sistema illecito di cooperative nel Pavese: 12 arresti (atex. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

