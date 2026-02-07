Messina sequestro di 20.000 mq | abusivismo e interro di rifiuti minacciavano falde e ambiente protetto
Questa mattina i carabinieri hanno messo i sigilli a un’area di circa 20.000 metri quadrati in contrada Chiusa Pontegallo, a Messina. Si tratta di un sequestro che blocca un’attività di abusivismo e di smaltimento illecito di rifiuti, che minacciavano le falde acquifere e l’ambiente naturale. L’intervento è stato deciso dopo controlli approfonditi e testimonianze di residenti, che denunciavano la presenza di discariche abusive e di lavori senza autorizzazione. Ora la zona è sotto sequestro, in attesa
Il sequestro di un’area di circa 20.000 metri quadrati in contrada Chiusa Pontegallo, a Messina, rappresenta un’importante vittoria per la legalità e la tutela ambientale. Questa affermazione è condivisa da WWF Sicilia Nord Orientale e Associazione Mediterranea per la Natura, che hanno espresso il loro sollievo per l’intervento delle autorità. L’operazione, disposta dalla Procura della di Messina – Direzione Distrettuale Antimafia – e portata a termine dal Reparto Ambientale della Polizia Municipale il 5 febbraio 2026, ha svelato un’operazione che ha comportato lo sradicamento della vegetazione esistente e l’interramento di circa 60.🔗 Leggi su Ameve.eu
