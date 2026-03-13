Septum Ring Theory il fenomeno virale che collega piercing e trauma | cosa c’è di vero

Negli ultimi mesi, su TikTok, Instagram e altre piattaforme social è diventato virale il termine Septum Ring Theory, un fenomeno che collega il piercing al trauma. La teoria si diffonde attraverso video e commenti, attirando l’attenzione di molti utenti. Sono state condivise opinioni e supposizioni su possibili collegamenti tra il piercing al naso e esperienze di disagio o sofferenza.

Negli ultimi mesi, un termine enigmatico ha iniziato a circolare con insistenza su TikTok, Instagram e altre piattaforme social: Septum Ring Theory. Se vi è capitato di imbattervi in questa espressione senza capirne il reale significato, non siete soli. Dietro questo nome si nasconde un fenomeno virale complesso, stratificato e profondamente divisivo, che mescola psicologia pop, dinamiche di genere, controversie politiche e l’arte sottile dell’insulto digitale. Ma cos’è esattamente la Septum Ring Theory? La risposta non è univoca, e proprio questa ambiguità contribuisce al suo successo come arma retorica sui social. Si tratta di una teoria, o meglio di un’osservazione sociale, che collega la presenza di un piercing al setto nasale a specifici tratti di personalità e comportamenti. 🔗 Leggi su Screenworld.it

