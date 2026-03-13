Il difensore senese continua a essere nel mirino della Juventus, che mantiene vivo l'interesse nonostante la proposta inviata sia inferiore a quella dell'Aston Villa. La società bianconera valuta ancora la possibilità di portarlo in squadra, anche se non ha ancora presentato un'offerta ufficiale più alta. La trattativa tra le parti resta aperta e in fase di valutazione.

Senesi Juventus, il difensore argentino resta nel mirino della Vecchia Signora. La proposta non è altissima, ma il bianconero stuzzica il centrale. Il calciomercato della Vecchia Signora entra nel vivo con una mossa strategica che punta a blindare il reparto arretrato per la prossima stagione. La dirigenza bianconera ha individuato il profilo ideale per aggiungere carisma e fisicità alla difesa, e il nome in cima alla lista dei desideri è quello del centrale argentino protagonista in Premier League. Come riferito da Tuttosport, le trattative per arrivare a Marcos Senesi stanno proseguendo a passo spedito, segnando un momento di svolta nella programmazione tecnica del club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Senesi Juventus, il difensore resta un obiettivo dei bianconeri. La proposta è più bassa dell’Aston Villa, ma…

Articoli correlati

Senesi Juve: i bianconeri hanno già avanzato la loro proposta, ma sul difensore piombano questi tre top club europei. Ultimedi Redazione JuventusNews24Senesi Juve, i bianconeri presentano 1 prima offerta verbale per il centrale argentino ma devono battere la fitta...

Juventus vicina a Senesi: il difensore è il primo obiettivo per la difesaLa Juventus punta a dare solidità al reparto difensivo, avviando una revisione strutturale della zona arretrata.

Contenuti utili per approfondire Senesi Juventus

Temi più discussi: Juve, Senesi è il difensore che manca a Spalletti. E il suo ingaggio può indirizzare il mercato; Gazzetta - La Juventus si muove per Senesi: presentata prima offerta scritta al difensore; Calciomercato Juve, le big su Senesi e la mossa decisiva: Gatti da titolare a cedibile e la difesa che sarà; La Juve anticipa l'asta per Senesi: c'è l'offerta per il difensore in scadenza con il Bournemouth.

Chi è Marcos Senesi: età, ruolo, carriera e caratteristiche tecniche del difensore che vuole la JuveChi è Marcos Senesi? Carriera, caratteristiche e perché la Juventus vuole il difensore argentino del Bournemouth per rinforzare la difesa ... tag24.it

Juventus, sfida a Roma e Aston Villa per Marcos SenesiLa Juventus prova il colpo Marcos Senesi a parametro zero. Sul difensore del Bournemouth ci sono anche Roma e Aston Villa. europacalcio.it

#Senesi RESTA IL FAVORITO PER LA DIFESA #Juventus #Calciomercato x.com

Marcos #Senesi, che ieri ha ricevuto la proposta della #Juventus, si è preso del tempo per riflettere e valutare tutte le opzioni. Sul tavolo ha anche proposte dalla Premier League, dal Barcellona e dal Borussia Dortmund. Mirko Di Natale - facebook.com facebook