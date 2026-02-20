La Juventus si avvicina a Senesi, con il difensore come primo obiettivo per rinforzare la linea difensiva. Il club ha individuato nel giocatore del Sassuolo una soluzione concreta per migliorare la stabilità della squadra, soprattutto dopo alcune recenti difficoltà difensive. La trattativa è in fase avanzata e potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane. Senesi rappresenta un intervento mirato per rafforzare la rosa e rispondere alle esigenze della squadra in vista delle sfide future. La decisione sembra ormai presa.

La Juventus punta a dare solidità al reparto difensivo, avviando una revisione strutturale della zona arretrata. L’esigenza nasce dall’urgenza di assicurare continuità e affidabilità in campionato e in campo internazionale, dopo l’uscita di Rugani e le difficoltà manifestate dal pacchetto difensivo nelle ultime settimane. Le difficili condizioni emerse in matches esterni hanno evidenziato vulnerabilità tangibili, imponendo una gestione più oculata dei carichi di lavoro e una ricerca di leadership difensiva in grado di sostenere la fase a venire, inclusi i playoff all’Allianz Stadium e le sfide europee. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Juventus vicina a Senesi: il difensore è il primo obiettivo per la difesa

