Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, ha definito Alberto Stasi come un

Alberto Stasi è un "carnefice". Così Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, ha risposto in un'intervista in onda a Dritto e rovescio su Retequattro in merito a cosa pensa riguardo ad Alberto Stasi, condannato definitivamente per lo stesso delitto, chiedendosi se sia da considerare vittima o carnefice. "Vedendo quello che io ho visto nella parte che ho potuto seguire, non ho trovato nulla che smonti le vecchie condanne. Quindi io ad oggi quella condanna non la vedo come ingiusta, non vedo nulla che le vada a smontare per ora. Quindi sì, per me è il carnefice", ha aggiunto. Di seguito, uno stralcio dell'intervista di Paolo Del Debbio ad Andrea Sempio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sempio: "Stasi? Per me è il carnefice". L'intervista a Del Debbio

Articoli correlati

Delitto di Garlasco, Sempio in tv: “Alberto Stasi? Per me è il carnefice, condanna non ingiusta”Pavia – Alberto Stasi è “vittima o carnefice”? La domanda è stata rivolta all’unico indagato della nuova indagine sul delitto di Garlasco, in merito...

Leggi anche: Delitto di Garlasco, Sempio: “Stasi per me è il carnefice, la sua condanna non ingiusta”

Contenuti utili per approfondire Del Debbio

Delitto di Garlasco, Sempio in tv: Alberto Stasi? Per me è il carnefice, condanna non ingiustaL’unico indagato nella nuova inchiesta per l’omicidio di Chiara Poggi risponde alle domande di Dritto e rovescio su Retequattro: Non l’ho mai incontrato, non ci ho mai parlato, mai frequentato ... msn.com

Garlasco, l'intervista ad Andrea Sempio: «Alberto Stasi? Non l'ho mai frequentato, non ci ho mai parlato»Garlasco, nuovo capitolo. Andrea Sempio ha parlato durante la trasmissione Dritto e rovescio, condotto da Paolo Del Debbio su Retequattro. Una ... leggo.it