Seconda categoria Tra Magliano SAndrea e Marina il recupero finisce in pareggio

Nel recupero della ventesima giornata del campionato di Seconda categoria, il Marina e il Magliano S. Andrea si sono divisi la posta con un pareggio 1-1. La partita si è disputata al campo Cherubini, attirando molti tifosi di entrambe le squadre. Il gol del Marina è arrivato nel primo tempo, mentre il Magliano ha pareggiato nella ripresa. La sfida ha mostrato impegno e determinazione da parte di entrambe le formazioni.

Nella gara di recupero della ventesima giornata del girone "M" del campionato di Seconda categoria, al Cherubini il Marina ha bloccato il Magliano Sant'Andrea, terzo in classifica, sul punteggio di 1-1. L'undici ospite di mister Ferrigato era passato in vantaggio grazie a un gol di Fagnoni. La squadra di Chinellato, però, ha trovato la reazione con forza e in questo modo è riuscita a trovare la rete grazie a Tropi e così ad agguantare un pareggio importante. Con questo risultato i gialloneri grossetani raggiungono al nono posto l'Alta Maremma a quota 23 punti. Marina: Calcagno, Gambineri, Tropi, Coppolecchia, Briaschi, Pimpinelli, Columbu, Trombin, Balestri, Tozzi.