Scossa di terremoto oggi in Campania con epicentro a Palomonte nel Salernitano

Oggi in Campania si è verificata una scossa di terremoto con epicentro a Palomonte, nel Salernitano. La magnitudo registrata è di 2.4 e il sisma si è verificato alle 9:54, a circa 9,3 chilometri di profondità. Nessun danno è stato segnalato.

