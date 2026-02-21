Terremoto in Campania Scossa di 4.5 nel salernitano terrore nella notte

Un terremoto di magnitudo 4.5 ha colpito il Salernitano nella notte, causando paura tra i residenti di Montecorice. La terra ha tremato forte, svegliando molte persone e provocando danni a qualche edificio. Alcuni abitanti hanno riferito di aver visto crepe sui muri e di aver sentito rumori forti durante il movimento sismico. La Protezione Civile ha già avviato verifiche e monitoraggi nelle zone interessate. La notte si è conclusa con molte preoccupazioni tra la popolazione.

© Teleclubitalia.it - Terremoto in Campania. Scossa di 4.5 nel salernitano, terrore nella notte

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.5 è stata registrata nella notte in provincia di Salerno, con epicentro nei pressi di Montecorice. Il sisma, rilevato alle ore 01:28, è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), che ha diffuso i primi dati ufficiali pochi minuti dopo l’evento. Secondo quanto comunicato dall’INGV, il terremoto a Montecorice si è verificato a una profondità molto elevata. Proprio questo elemento ha contribuito a rendere la scossa percepibile in un’area piuttosto ampia del Salernitano e in diverse zone della Campania, senza però provocare gravi conseguenze sul territorio.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it Terremoto in Campania, scossa di magnitudo 4.5 nella notte a Montecorice nel SalernitanoUn terremoto di magnitudo 4,5 ha scosso Montecorice, nel Salernitano, durante la notte. Leggi anche: Trema la terra nel salernitano: scossa nella notte nel Cilento Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Terremoto in Campania: scossa di magnitudo 4.5 a Montecorice, nel salernitano; Terremoto CAMPANIA, scossa di magnitudo stimata 4.9 a Agropoli, tutti i dettagli; Terremoto in Campania, scossa di magnitudo 4.5 nella notte a Montecorice nel Salernitano; Terremoto di magnitudo 4.5 nel Salernitano. La terra trema in Campania. Scossa di magnitudo 4.5 a Montecorice, nel salernitanoUna scossa di terremoto di magnitudo 4.5 si è verificata alle ore 01:28 di Sabato 21 Febbraio 2026 con epicentro 2 km NW Montecorice (SA) – Campania. La profondità stimata è stata di circa 319 km. Le ... msn.com Terremoto nel Salernitano, paura nella notte: scossa di magnitudo 4.5 a MontecoricePaura nel cuore della notte nel Salernitano. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.5 è stata registrata a pochi chilometri da Montecorice, in provincia di ... cronachedellacampania.it Terremoto Campania: scossa di magnitudo 4.5 nella notte a Montecorice | DATI e MAPPE - facebook.com facebook