La guerra in Iran sta complicando i piani di Xi Jinping per assicurare la sicurezza energetica e alimentare della Cina. Le tensioni nel paese hanno causato problemi nelle scorte di risorse chiave, mettendo in discussione la stabilità delle forniture cinesi. La situazione attuale rende difficile mantenere gli approvvigionamenti previsti, creando incertezza sui rifornimenti futuri.

La guerra in Iran starebbe mettendo a dura prova i piani di Xi Jinping per garantire la sicurezza energetica e alimentare della Cina. Dopo il suo terzo mandato il leader cinese aveva infatti spinto per aumentare le scorte strategiche di petrolio, gas e materie prime essenziali, avvertendo di pari passo i dirigenti del Partito Comunista Cinese di prepararsi ai “peggiori scenari possibili”. Il risultato? Negli ultimi anni, Pechino ha speso miliardi di dollari per accumulare riserve che dovrebbero proteggere la nazione da shock improvvisi nelle forniture. Attenzione però, perché il conflitto che ha travolto Golfo Persico, con attacchi statunitensi e israeliani sull’Iran, potrebbe almeno in parte stravolgere i piani di Xi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Scorte a rischio": perché la guerra in Iran rovina i piani di Xi

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