Droga in casa nei guai due pusher

Due giovani donne del casertano sono state denunciate dai carabinieri di Santa Maria a Vico durante un intervento a Cervino, mirato a prevenire e reprimere i reati legati agli stupefacenti. Durante le operazioni, i militari hanno trovato droga all’interno delle abitazioni delle due donne. L’attività rientra in un servizio di controllo volto a contrastare il traffico di sostanze illegali nella zona.

A Cervino, i carabinieri della stazione di Santa Maria a Vico, impegnati in un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, hanno denunciato due giovani donne del casertano. Si tratta di una 25enne e una 22enne, entrambe già tratte in arresto dai. 🔗 Leggi su Casertanews.it Contromano in piazza Cavour con la droga nascosta nello scooter: nei guai pusher minorenneNel sottosella del mezzo i carabinieri hanno rinvenuto marijuana, cocaina e 250 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio I... In casa con droga e un fucile rubato, 25enne nei guaiI carabinieri della Compagnia di Messina Centro hanno arrestato ieri un 25enne, sorpreso in casa con un fucile rubato e della droga. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Droga. Temi più discussi: Nasconde in casa 60mila euro di droga, nei guai anche il vicino; In casa un fucile clandestino e droga: famiglia nei guai, denunciata anche una donna di 87 anni; Odore persistente di marijuana, scattano i controlli: trovate 43 piante in casa di un 27enne; Oltre mezzo chilo di droga in casa: due arresti nel Bellinzonese. Sorpreso a cedere droga fuori da un locale: in casa trovato 1 kg di cocaSorpreso a cedere droga a Riccione, un 23enne cittadino albanese domiciliato in provincia di Pesaro è stato arrestato dai Carabinieri, che nella ... sanmarinortv.sm In casa un fucile clandestino e droga: famiglia nei guai, denunciata anche una donna di 87 anniOperazione dei carabinieri a Carini. Sequestrata l'arma e 27 munizioni di vario calibro. Nell'abitazione del nipote trovate sostanze stupefacenti ... palermotoday.it #palermo furti di luce, guida senza patente, droga: illegalità diffusa a Borgo Nuovo - facebook.com facebook Sequestrati 90 chilogrammi di cocaina a Catania, due arresti. Operazione della Squadra mobile, corrieri trasportavano droga in auto #ANSA x.com