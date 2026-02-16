Calabria incidente sulla tangenziale | scooter contro auto due giovani ricoverati in ospedale Indagini in corso

Il 16 febbraio 2026 alle 14:41, sulla tangenziale del porto in Calabria, uno scooter con due giovani si è scontrato con un’auto, causando il loro ricovero in ospedale. La collisione si è verificata mentre il veicolo a due ruote procedeva in direzione Nord, e le forze dell’ordine stanno ancora accertando le cause dell’incidente.

Paura sulla tangenziale in Calabria: Due giovani feriti in un incidente, indagini in corso. Un incidente ha coinvolto uno scooter con due giovani a bordo sulla tangenziale del porto in Calabria, in direzione Nord, nel pomeriggio del 16 febbraio 2026, intorno alle 14:41. L’impatto ha destato immediata preoccupazione tra gli automobilisti di passaggio e ha portato al ricovero dei due ragazzi in ospedale. Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio delle autorità, che stanno indagando sul possibile coinvolgimento di un’autovettura presente nelle vicinanze. Dinamica dell’incidente e primi soccorsi.🔗 Leggi su Ameve.eu Brugherio, incidente tra auto e ciclomotore: quindicenne ricoverato in ospedale in codice giallo. Indagini in corso. Questa mattina si sono fatte strada le prime ricostruzioni sull’incidente di ieri pomeriggio a Brugherio. Auto contro scooter. Incidente sulla Volterrana. Gravissima ventiseienne Un incidente si è verificato ieri mattina sulla strada Volterrana, coinvolgendo un’auto e uno scooter. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Maxi incidente sulla tangenziale Nord: traffico in tilt e 6 persone coinvolte; Incidente in autostrada nel Milanese: nove persone ferite dopo un ribaltamento; Incidente sulla tangenziale a Nichelino: auto si schianta contro un mezzo di cantiere, lunghe code; Incidente nella galleria I Pianacci sulla tangenziale a Montesilvano, ferita una donna. Paura sulla tangenziale in Calabria: scooter finisce a terra, due giovani feritiUn incidente stradale si è verificato pochi minuti fa lungo la tangenziale del porto, in direzione Nord. Secondo le prime ricostruzioni, uno scooter con a bordo due giovani è finito rovinosamente sull ... zoom24.it Reggio Calabria, incidente sulla tangenziale del porto: scooter a terra, due giovani sull’asfaltoUn incidente si è verificato pochi minuti fa lungo la tangenziale del porto, in corsia nord a Reggio Calabria, dove uno scooter è finito sull’asfalto per cause ancora in fase di accertamento. Nell’imp ... strettoweb.com Reggio Calabria, doppio incidente sull’A2: auto ribaltata - facebook.com facebook Reggio Calabria, incidente sulla tangenziale: auto contro moto, traffico paralizzato x.com