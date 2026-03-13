Scontro tra furgone ed auto in A1 morti 3 operai

Questa mattina sull’A1, all’altezza di Arce nel frusinate, un grave incidente ha coinvolto un’auto e un furgone. Nell’impatto sono deceduti tre operai che si trovavano a bordo di uno dei veicoli. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, ma i soccorsi intervenuti sul posto non sono riusciti a salvare le vittime.

Tragico incidente stradale questa mattina sull’A1, all’altezza di Arce, nel frusinate: lo scontro tra un’auto e un furgone non ha dato scampo a tre operai. Servizio di Marco Bergamaschi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Scontro tra furgone ed auto in A1, morti 3 operai Articoli correlati Drammatico incidente in autostrada sull'A1, scontro auto-furgone: tre morti e un ferito graveSono tre le vittime dello scontro tra un furgone ed un’auto avvenuto questa mattina intorno alle 7. Incidente in A1, scontro tra auto e furgoneArezzo, 10 gennaio 2026 – Un incidente stradale si è verificato in serata lungo l’autostrada A1, al chilometro 328 in direzione Nord, coinvolgendo... Scontro tra furgone ed auto in A1, morti 3 operai Tutti gli aggiornamenti su Scontro tra furgone ed auto in A1 morti... Temi più discussi: Scontro tra un'auto e un furgone sulla San Vitale fra Bagnacavallo e Russi: tre feriti e strada chiusa per oltre un'ora; Incidente in A1 oggi, pauroso scontro tra due Tir e un furgone, lunghe code tra Firenze sud e Incisa; Incidente allo svincolo dell'autostrada, scontro tra un'auto e un furgone: tre feriti; Scontro fra auto e furgone: tre persone ferite a San Salvo. Frosinone, scontro tra auto e furgone in A1: morti tre operaiA causa dell'incidente si sono formati cinque chilometri di coda con il traffico che scorre su una sola corsia ... tgcom24.mediaset.it Scontro tra furgone ed auto in A1, morti 3 operaiSono tre le vittime dello scontro tra un furgone ed un'auto avvenuto questa mattina intorno alle 7.30 sull'autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Ceprano e Pontecorvo, in direzione Sud, ... ansa.it Continua lo scontro in Medio Oriente tra Usa e Israele da una parte e Iran dall'altra. Venerdì 13 marzo un gruppo di manifestanti pro regime ha marciato per le strade di Teheran, mentre la città veniva colpita da un raid. Durante le manifestazioni per la giornata - facebook.com facebook Incidente mortale oggi a Roma, lo scontro all'incrocio con via Mezzocammino: chi è la vittima x.com