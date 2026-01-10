Incidente in A1 scontro tra auto e furgone

Nella serata del 10 gennaio 2026, lungo l’autostrada A1 al chilometro 328 in direzione Nord, si è verificato un incidente tra un’auto e un furgone. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso per gestire la situazione e ricostruire le dinamiche dell’accaduto. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di ripristino e garantire la sicurezza degli utenti.

Arezzo, 10 gennaio 2026 – Un incidente stradale si è verificato in serata lungo l'autostrada A1, al chilometro 328 in direzione Nord, coinvolgendo un'autovettura e un furgone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Arezzo, distaccamento del Valdarno, con una squadra impegnata nelle operazioni di messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e dell'area interessata dall'incidente. Gli occupanti dei mezzi, fortunatamente usciti autonomamente dagli abitacoli, sono stati presi in carico dal personale sanitario per le valutazioni del caso. Un primo intervento di soccorso è stato prestato da un mezzo dei vigili del fuoco con a bordo colleghi appartenenti ai comandi di Roma e de L'Aquila, che si trovavano in transito al momento dell'accaduto.

