Un altro autista di bus dell'Air aggredito | pungo in faccia al conducente ad Avellino

Un autista di autobus dell'Air è stato aggredito al terminal di Avellino da un passeggero. Secondo quanto riferito, il conducente è stato spintonato a terra e poi colpito al volto con un pugno. L'incidente si è verificato durante una normale operazione di servizio, senza ulteriori dettagli su eventuali motivazioni o conseguenze.

L'autista è stato aggredito da un passeggero al terminal di Avellino: spintonato in terra e poi colpito al volto con un pugno. L'aggressione arriva a poche ore da quella verificatosi ai danni di un'autista dell'Air nel Casertano.