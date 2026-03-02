A marzo, la Serie A2 entra nella fase decisiva della regular season, con tutte le squadre impegnate in scontri diretti e alla ricerca di punti fondamentali. Sella continua a giocare una partita importante, cercando di migliorare la propria posizione. Attualmente, Cento guida la classifica, mentre le altre squadre cercano di recuperare terreno in questa fase cruciale della stagione.

Col mese di marzo la serie A2 entra nel momento decisivo della regular season: tutte le squadre sono in lotta per raggiungere i rispettivi obiettivi e ogni singola partita conta sempre di più. In zona salvezza la Sella Cento deve difendere la propria posizione da Forlì e Ruvo di Puglia, mentre Pistoia e Roseto sono molto più distanti e anche se la matematica non le condanna ancora, e molto difficilmente si potranno salvare a fine aprile evitando i play out. Cento ha 20 punti in classifica e deve giocare ancora 10 partite: 5 alla Baltur Arena e 5 in trasferta. Forlì ha 18 punti e deve giocare ancora 9 incontri: 4 in casa e 5 in trasferta. Ruvo ha 16 punti in classifica e deve giocare solamente 8 partite: 4 in casa e 4 in trasferta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sella, la corsa salvezza. Punti e scontri diretti. Cento è in vantaggio

