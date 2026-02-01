Gare da vertigini testacoda e scontri diretti Fabbrico e Campagnola affamate di punti

La prima domenica di febbraio si presenta calda per il calcio dilettanti, con partite che tengono col fiato sospeso. Fabbrico e Campagnola si sfidano a suon di punti, senza risparmiare colpi e sorprese. In campo, testacoda e scontri diretti portano tensione e spettacolo. La giornata si annuncia ad alta tensione, con i tifosi pronti a vivere emozioni forti.

Match da vertigini, scontri diretti e testacoda. Ricco menù nella prima domenica di febbraio per il calcio dilettanti (ore 14.30): sfruttando lo stop forzato della capolista Nibbiano, impegnata ieri nella finale della Coppa Italia di Eccellenza, la Vianese può tornare in vetta, ma dovrà centrare il blitz nella tana della matricola piacentina Pontenurese, a sua volta in testa ad inizio stagione. Sfida da piani alti anche per la Brescello Piccardo che al "Morelli" deve arginare l'Agazzanese, quinta forza del lotto. Pesanti punti salvezza in palio per Fabbrico e Campagnola, entrambe fra le mura amiche: i biancazzurri attendono il Real Formigine, mentre i rosanero devono respingere l'assalto del Corticella.

