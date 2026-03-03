Trovato un corpo Scoperto dai vigili del fuoco potrebbe essere Alessandro Giannetti

Alle prime luci dell’alba, i vigili del fuoco hanno trovato un corpo senza vita nelle acque del fiume Aniene, tra via Salaria e via Torre Salaria. Si ipotizza che si tratti di Alessandro Giannetti, ma l’identità non è ancora stata ufficialmente confermata. Le forze dell’ordine stanno procedendo con le verifiche e le indagini per chiarire la dinamica e il contesto del ritrovamento.

Il corpo senza vita di un uomo è stato individuato alle prime luci dell’alba nelle acque del fiume Aniene, in un tratto compreso tra via Salaria e via Torre Salaria. A notarlo sono stati i vigili del fuoco, impegnati in un’attività di perlustrazione lungo l’argine, che hanno immediatamente richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. La scena che si è presentata ai soccorritori è apparsa da subito complessa e delicata, tanto da rendere necessario un intervento coordinato tra più squadre operative. Il cadavere, di sesso maschile, si trovava in un punto difficilmente accessibile ed è stato recuperato grazie all’intervento dei sommozzatori. Le condizioni del corpo, descritto in avanzato stato di decomposizione, non hanno consentito un’identificazione immediata. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

