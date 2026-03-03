A Foligno, Lella Costa porta in scena una delle commedie più note dell’antichità, “Lisistrata”. La performance ripropone il testo classico con un'attenzione particolare alla sua attualità, mantenendo vivo il suo messaggio di protesta contro la guerra. La rappresentazione si inserisce nel calendario teatrale della città, attirando un pubblico interessato a riscoprire un’opera che, pur essendo antica, continua a parlare di temi universali.

Lella Costa torna a teatro in Umbria com una delle più celebri commedie dell’antichità, sorprendentemente attuale per la sua forza satirica e il suo importante messaggio. Con il motto "Donne di tutto il mondo, unitevi!", l’attrice, scrittrice e drammaturga è attesa domani alle 21 al Politeama Clarici, per la stagione 25-26 folignate, con “ Lisistrata “ (nella foto) di Aristofane. Con lei sul palco ci sono Marco Brinzi, Francesco Migliaccio, Stefano Orlandi, Pilar Perez Aspa, Giorgia Senesi, Irene Serini, l’adattamento del testo è di Emanuele Aldrovandi e Serena Sinigaglia che firma anche la regia. Lisistrata si regge su un presupposto terribilmente serio e grave, qualcosa che affligge l’umanità da sempre e che pare essere da sempre inarrestabile: la guerra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lella Costa e l’attualità senza tempo di “Lisistrata“. La commedia delle donne contro la guerra a Foligno

