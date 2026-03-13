Sciopero aerei del 18 marzo 2026 | cosa aspettarsi se hai un volo

Il 18 marzo 2026 si prevede uno sciopero nel settore del trasporto aereo che coinvolge personale di terra e di volo in diversi aeroporti italiani. Questa giornata potrebbe portare a cancellazioni di voli, ritardi e disagi per i passeggeri che devono partire o arrivare nel paese. Le compagnie aeree e le autorità aeroportuali hanno annunciato possibili variazioni nelle operazioni programmate per quella data.

Mercoledì 18 marzo 2026 è prevista una giornata di forti disagi per chi deve volare da o verso l’Italia a causa di uno sciopero nel settore del trasporto aereo che coinvolge personale di terra e di volo in vari aeroporti del Paese. La mobilitazione, confermata dalle principali sigle sindacali, potrebbe causare cancellazioni, ritardi e rallentamenti significativi nelle operazioni aeroportuali, soprattutto negli scali lombardi come Milano-Linate e Malpensa e in alcune strutture del Nord Italia, con proteste che riguardano compagnie e servizi di handling. Lo sciopero non è isolato ma si inserisce in un contesto più ampio di agitazioni nel settore dei trasporti in tutta Italia nel mese di marzo, con diverse giornate di protesta programmate in vari comparti. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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