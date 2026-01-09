Il 9 gennaio 2026 si terrà uno sciopero nel settore aereo italiano, che coinvolgerà sia il personale di volo sia gli addetti a terra. In questa giornata, alcune fasce di garanzia garantiranno i servizi essenziali, ma molte partenze potrebbero essere cancellate o ritardate. È importante verificare lo stato del proprio volo direttamente con la compagnia o consultando le informazioni ufficiali prima di recarsi in aeroporto.

Roma, 9 gennaio 2026 – Braccia incrociate anche all’aeroporto. Oggi, 9 gennaio, il trasporto aereo italiano - in concomitanza con il settore ferroviario – sarà fortemente penalizzato da uno sciopero nazionale che coinvolgerà sia il personale di volo sia gli addetti a terra. Una giornata in volo tra file al check-in, cancellazioni e fasce protette si potrebbe trasformare in un campo minato per i passeggeri, ma i voli garantiti assicurano almeno un corridoio di sicurezza tra il caos. Ecco gli orari, compagnia per compagnia. EasyJet. Il personale navigante di EasyJet osserva uno sciopero di 24 ore, dalle 23:59 del 9 gennaio fino alla mezzanotte del 10. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sciopero aerei 9 gennaio 2026: chi si ferma e le fasce di garanzia. Come sapere se il proprio volo parte

