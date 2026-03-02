Anteprima di Raw | cosa aspettarsi puntata del 2 marzo 2026

La prossima puntata di Raw si terrà il 2 marzo 2026 al Gainbridge Fieldhouse di Indianapolis. La WWE ha annunciato un episodio che promette di coinvolgere gli spettatori con diverse sfide e incontri tra wrestler di rilievo. La serata sarà trasmessa in diretta e si preannuncia ricca di momenti emozionanti per i fan del wrestling.

Una serata di wrestling attende gli appassionati: la WWE propone un nuovo episodio di Raw, in programma al Gainbridge Fieldhouse di Indianapolis. L'evento riunisce atleti di alto livello, annunci e interventi che orientano la cornice rivalry verso i prossimi appuntamenti del calendario. L'impegno della serata è quello di offrire momenti memorabili, con protagonisti di rilievo e un intreccio di incontri che anticipa sviluppi futuri. Durante la puntata, la presenza di Roman Reigns è confermata, mantenendo alta l'attenzione sulle dinamiche del roster principale. Allo stesso tempo, si annuncia l'esordio di AJ Lee nella cornice femminile, in veste di nuova campionessa femminile intercontinentale.