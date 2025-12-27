Al Circolo dei nobili arriva Amor Librorum | mostra per raccontare la Girgenti del Settecento
Un viaggio nel tempo attraverso le pagine dei libri, le parole dei viaggiatori e la memoria scritta che racconta Agrigento. È lo spirito di “Amor Librorum”, iniziativa curata da Beniamino Biondi che offrirà al pubblico un’esperienza immersiva nella storia della città attraverso testi rari, stampe. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Leggi anche: "Cultural tea": al Circolo dei nobili il viaggio tra scrittori e poeti agrigentini del Novecento
Leggi anche: “Girgenti all’alba del Medioevo”: al circolo Empedocleo Elio Di Bella racconta la storia della città
Centro Cultura Contemporanea – Circolo dei Nobili - Il Circolo dei Nobili di Agrigento, fondato nel 1742, è la più antica istituzione aggregativa destinata all’aristocrazia agrigentina, nonché il secondo circolo nobiliare più antico d’Europa. exibart.com
FESTIVAL del REIS 23 Dicembre – Circolo dei Nobili di Agrigento. Chiusura della Mostra/Rassegna sul REIS del Territorio di Agrigento. Un pubblico numeroso e attento ha seguito l’intervento degli organizzatori, del Presidente del Club Unesco di AG dott. Pa - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.