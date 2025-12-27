Al Circolo dei nobili arriva Amor Librorum | mostra per raccontare la Girgenti del Settecento

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un viaggio nel tempo attraverso le pagine dei libri, le parole dei viaggiatori e la memoria scritta che racconta Agrigento. È lo spirito di “Amor Librorum”, iniziativa curata da Beniamino Biondi che offrirà al pubblico un’esperienza immersiva nella storia della città attraverso testi rari, stampe. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Centro Cultura Contemporanea – Circolo dei Nobili - Il Circolo dei Nobili di Agrigento, fondato nel 1742, è la più antica istituzione aggregativa destinata all’aristocrazia agrigentina, nonché il secondo circolo nobiliare più antico d’Europa. exibart.com

