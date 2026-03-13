La 50 km di Holmenkollen, conosciuta come “la Roubaix” dello sci di fondo, si terrà sabato 14 marzo e rappresenta una delle tappe più attese della Coppa del Mondo. La gara si svolgerà con partenza in massa, attirando atleti da tutto il mondo che si sfideranno su un percorso storico e impegnativo. La competizione è tra le più tradizionali e seguite della stagione.

La Coppa del Mondo di sci di fondo è pronta a cimentarsi nella sua tappa più iconografica, quella di Holmenkollen, dove si gareggerà esclusivamente nella giornata di sabato 14 marzo. Il programma prevede la storica 50 km, che fortunatamente torna in calendario dopo la sciagurata assenza del 2025. Dodici mesi orsono si decise di non disputarla per evitare di sottoporre gli atleti a due 50 km nell’arco di pochi giorni. Tuttavia, Holmenkollen senza la 50 km è esattamente come Wimbledon senza l’erba, come la Parigi-Roubaix senza il pavé, come l’autodromo di Spa-Francorchamps senza l’Eau Rouge e il Radillon. In altre parole, non ha alcun senso! Il vulnus dell’anno scorso è stato sanato e torneremo a vedere “la” gara, quella con l’articolo determinativo, la cui vittoria è equiparata alla conquista di un oro olimpico o mondiale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci di fondo, la 50 km di Holmenkollen resta “la Roubaix” della disciplina, nonostante la mass start

