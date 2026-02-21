Sci di fondo tripletta norvegese nella 50 km tc mass start di Tesero alle Olimpiadi Vince sempre Klaebo!

La Norvegia ha conquistato tutte e tre le prime posizioni nella 50 km di sci di fondo a Tesero, un evento delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Klaebo ha dominato la gara, mantenendo il vantaggio fino alla fine, seguito dai compagni Nyenget e Iversen. La prova ha visto un’affermazione netta della squadra norvegese, che ha mostrato una supremazia evidente sulla concorrenza. La competizione si è conclusa con un trionfo chiaro e senza sorprese.

© Oasport.it - Sci di fondo, tripletta norvegese nella 50 km tc mass start di Tesero alle Olimpiadi. Vince sempre Klaebo!

A Tesero la 50 km tc mass start maschile di sci di fondo valida per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 vede il pronosticato dominio della Norvegia, che monopolizza il podio con Johannes Hoesflot Klaebo, Martin Loewstroem Nyenget ed Emil Iversen. In casa Italia, con Federico Pellegrino messo ko dall'influenza prima del via, Elia Barp termina 18°, mentre Simone Daprà si classifica 22°. I quattro norvegesi al via della gara, i già citati Klaebo, Nyenget ed Iversen, assieme ad Harald Oestberg Amundsen, fanno il ritmo sin dal via, compiendo man mano una selezione che assottiglia inesorabilmente il plotone di 62 atleti al via (oltre a Pellegrino, prima del via out anche il finlandese Ristomatti Hakola e lo statunitense Ben Ogden).