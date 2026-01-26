School tutor a Modena via al progetto per sorvegliare l' entrata e l' uscita dalle scuole contro risse e aggressioni Il video

A Modena, il progetto School Tutor mira a garantire maggiore sicurezza agli studenti durante entrata e uscita dalle scuole. Attraverso la sorveglianza, si intende prevenire risse e comportamenti aggressivi. La presidente del Consiglio d'Istituto del Wiligelmo sottolinea l'importanza di questa iniziativa per creare un ambiente scolastico più sicuro e tranquillo. Il video illustra i dettagli del progetto e le sue finalità.

