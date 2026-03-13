Il prezzo del petrolio ha raggiunto i 110 dollari al barile, segnando un incremento del 50% rispetto ai valori prima dell’inizio del conflitto armato iniziato il 28 febbraio 2026. Attualmente si attesta intorno ai 100 dollari, dopo aver toccato questa nuova soglia. La salita del costo del greggio potrebbe influenzare l’andamento dell’inflazione a livello globale.

Il prezzo di un barile di petrolio ha toccato la soglia dei 110 dollari, con un aumento del 50% rispetto a prima dell’inizio della guerra scatenata da Netanyahu e Trump il 28 febbraio 2026 ( oggi a quota 100, ndr ). Dal punto di vista energetico siamo tornati indietro di quattro anni alla primavera del 2022. Poi sappiamo come è andata, almeno sul piano economico. La guerra tra Russia e Ucraina ha alimentato una forte inflazione che ha superato per il carrello della spesa anche le due cifre. L’inflazione generale è stata spinta dall’aumento dei prezzi della benzina, del gasolio e dell’elettricità, che ha sconvolto le dinamiche energetiche dell’economia italiana e internazionale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Schizza il prezzo del petrolio, si rischia il rialzo dell’inflazione: uno statista saprebbe cosa fare

Articoli correlati

Leggi anche: Iran, la guerra si allarga. Bombardamenti su Israele, Dubai e Doha. Schizza il prezzo del petrolio, quotazioni alle stelle

Leggi anche: Iran, la guerra si allarga. Bombardamenti su Israele, Kuwait, Iraq. Colpite Dubai e Doha. Schizza il prezzo del petrolio: quotazioni alle stelle

Una raccolta di contenuti su Schizza il prezzo del petrolio si...

Temi più discussi: Guerra in Medio Oriente, schizza il prezzo di benzina e diesel; Il diesel aretino schizza a 2,10 euro, il servito arriva oltre 2,40. La mappa dei prezzi; Perché a ogni guerra il prezzo dei carburanti schizza alle stelle; Auto diesel: il prezzo del gasolio schizza oltre 1,7 euro al litro.

Iran, schizza il prezzo del petrolio: Trump minimizza ma rischia di pagare gli effetti della sua guerra illegaleDonald Trump ha minimizzato l’impatto economico che la guerra con l’Iran sta avendo sui prezzi della benzina negli Stati Uniti, scrivendo sui social media che quando il prezzo del petrolio sale, noi ... globalist.it

Iran, il costo del gasolio schizza a 2 euro al litro, in scia la benzina. Imprese in allarme per gli effetti della guerra sui prezziTREVISO - Il prezzo dei carburanti sale. L’effetto della guerra in Iran e nel resto del Medio Oriente è già visibile anche nei distributori del trevigiano. E a quanto ... ilgazzettino.it

Lei schizza salute da tutti i pori lei c'ha un polso come un toro magari c'avessi un polso così a quest'ora starei in America, stia a sentire....uno.....due.... - facebook.com facebook

Il diesel aretino schizza a 2,10 euro, il servito arriva oltre 2,40. La mappa dei prezzi x.com