Iran la guerra si allarga Bombardamenti su Israele Dubai e Doha Schizza il prezzo del petrolio quotazioni alle stelle
Gli attacchi di Usa e Israele contro l’Iran continuano, mentre il regime iraniano risponde con missili lanciati su vari paesi dell’area. Nella notte e questa mattina sono state segnalate esplosioni a Doha, Dubai e Manama. Nel frattempo, il prezzo del petrolio ha subito un’impennata, con le quotazioni che sono salite rapidamente. La situazione si fa sempre più tesa nella regione.
Le bombe e i droni iraniani continuano a colpire diverse città del Golfo. Navi e petroliere bloccate nello Stretto di Hormuz. Si temono forti ripercussioni economiche Trump sostiene che "48 leader iraniani” sono stati uccisi “in un colpo solo”, ma annuncia colloqui con”'la nuova leadership” su loro richiesta. Trattativa smentita però dal capo della sicurezza iraniana Larijani: l'Iran “non negozierà” con gli Stati Uniti. Il conflitto “potrebbe durare quattro settimane”, dice ancora il tycoon. Giallo sulla morte dell'ex presidente Ahmadinejad, annunciata e poi ritrattata. L'Idf fa sapere di aver sganciato 1.200 bombe su obiettivi iraniani e di aver richiamato 100mila riservisti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
La guerra si allarga: nuovi raid sull'Iran, esplosioni a Dubai e Doha, colpita base a Cipro. Trump: 'Operazioni per almeno 4 settimane'. Larijani: 'Non trattiamo'. Israele attacca Hezbollah, 10 morti a Beirut(di Vivana Mazza, corrispondente da New York) La domanda che in queste ore viene fatta ripetutamente a Trump dai giornalisti americani che lo hanno...
Iran, attacco Usa-Israele spaventa i mercati: possibile boom per il prezzo del petrolioDopo gli attacchi lanciati da Stati Uniti e Israele sull’Iran, le ricadute sul prezzo del petrolio spaventano la comunità economica internazionale.
Una selezione di notizie su Iran.
Temi più discussi: Iran, la guerra si allarga; Il governo con Usa e Israele: la guerra perché l'Iran non si è fermato; La guerra non è la soluzione: stop all'attacco militare contro l'Iran, la diplomazia può ancora salvare tutto; La guerra adesso è diventata preventiva. Cosa può succedere dopo l'Iran?.
La guerra si allarga: nuovi missili sull'Iran, Trump: Può durare 4 settimane. Raid anche su BeirutFrancia, Germania e Regno Unito: pronti ad adottare misure per difendere i propri interessi e quelli degli alleati ... lastampa.it
Iran, la guerra si allarga. Bombardamenti su Israele, Dubai e Doha. Schizza il prezzo del petrolio, quotazioni alle stelleLe bombe i i droni iraniani continuano a colpire diverse città del Golfo. Navi e petroliere bloccate nello Stretto di Hormuz. Si temono forti ripercussioni economiche ... quotidiano.net
Iran, "la guerra durerà 4 o 5 settimane". Trump, 3 scelte per il dopo-Khamenei: la diretta x.com
Tre militari statunitensi sono stati uccisi in azione e cinque sono rimasti gravemente feriti nell'ambito dell'operazione contro l'Iran. Lo ha reso noto il Centcom su 'X' aggiungendo che diversi altri militari americani hanno riportato lievi ferite da schegge e comm facebook