Iran la guerra si allarga Bombardamenti su Israele Dubai e Doha Schizza il prezzo del petrolio quotazioni alle stelle

Gli attacchi di Usa e Israele contro l’Iran continuano, mentre il regime iraniano risponde con missili lanciati su vari paesi dell’area. Nella notte e questa mattina sono state segnalate esplosioni a Doha, Dubai e Manama. Nel frattempo, il prezzo del petrolio ha subito un’impennata, con le quotazioni che sono salite rapidamente. La situazione si fa sempre più tesa nella regione.