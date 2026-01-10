Schianto auto-camion nella notte in A4 gravissimo un giovane | elitrasportato in ospedale d'urgenza

Nella notte, un grave incidente si è verificato sull’autostrada A4, all’altezza dello svincolo dell’area di servizio Sebino Sud, nel comune di Palazzolo sull’Oglio. Un’auto e un camion sono rimasti coinvolti in un tamponamento, risultando in condizioni critiche per un giovane, trasportato d’urgenza in ospedale tramite eliambulanza. La dinamica dell’incidente è oggetto di approfondimenti da parte delle autorità.

