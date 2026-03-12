Schianto frontale tra due auto morto un uomo di 38 anni FOTO

Un incidente frontale si è verificato giovedì 12 marzo intorno alle 13:15 sulla strada statale 80 variante di Teramo, nel tratto lotto zero. Due auto sono rimaste coinvolte nello scontro e un uomo di 38 anni è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

L'incidente stradale mortale è avvenuto in Abruzzo lungo la variante di Teramo (Lotto zero) nella mattinata di giovedì 12 marzo L'Abruzzo piange una nuova vittima della strada dopo un'incidente stradale mortale che si è verificato lungo la strada statale 80 variante di Teramo (lotto zero) intorno alle ore 13:15 di giovedì 12 marzo.A schiantarsi frontalmente sono state due automobili: una Fiat Punto e una Ford Fiesta. Ad avere la peggio è stato il conducente di quest'ultima, un uomo di 38 anni che purtroppo è deceduto. Lanciato l'allarme, sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Teramo. Invece il ragazzo di 20 anni alla guida della Fiesta è rimasto ferito ed è stato trasportato in ambulanza nell'ospedale Mazzini di Teramo.