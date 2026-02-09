Frontale sulla Variante di Morbegno è morto Mirko Zala-Paravicini

Questa mattina si è chiusa tragicamente la vicenda dell’incidente sulla SS38 a Morbegno. Mirko Zala-Paravicini, uno degli otto coinvolti, non ce l’ha fatta dopo il frontale avvenuto nel pomeriggio di ieri. Le forze dell’ordine stanno ancora ricostruendo la dinamica del sinistro, che ha provocato un bilancio pesante. La vittima era un uomo di 30 anni, e la sua morte ha sconvolto l’intera comunità.

Non ce l'ha fatta Mirko Zala-Paravicini, uno degli otto coinvolti nel violento incidente frontale avvenuto nel pomeriggio del 24 gennaio lungo la SS38 var "Variante di Morbegno". Il 55enne di Poschiavo, è morto nei giorni scorsi in ospedale a Coira, a causa delle gravi lesioni riportate nello. Il magistrato di turno in Procura ha disposto l'autopsia sul corpo di Zala-Paravicini e dato il nulla osta per la sepoltura al termine degli accertamenti. Il funerale si è celebrato ieri, sabato 7

